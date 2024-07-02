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ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق عيون متابعيها بأحدث إطلالتها، وظهرت بلوك صيفي رائع أثناء إستمتاعها بعطلتها في مدينة ميلان، فقد إرتدت قميص كروب باللون الأبيض والأسود، وتنورة طويلة من نفس التصميم، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
و حملت ساندرا رزق في يدها حقيبة من دار أزياء Chanel، وصل سعرها إلى 6,500 دولار.
وكانت شاركت ساندرا رزق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيه ساعتها الجديدة من شركة Audemars Piguet العالمية، والتي بلغ سعرها 160,125 دولار، كما وكانت تحمل حقيبة يد من دار أزياء Hermès باللون الأحمر، يصل سعرها إلى 12,500 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد ساندرا رزق من Chanel.. وإطلالتها الكاجوال من ميلان تخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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