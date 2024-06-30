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إب..وفاة وإصابة عشرة أشخاص جراء الصواعق الرعدية

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي رجل وامرأتان وأصيب سبعة آخرون، جراء الصواعق الرعدية، في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن) في ظل أمطار موسمية تشهدها المحافظة.
 
وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن امرأتين توفيتا وأصيب سبعة آخرون جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة ربابة بمديرية القفر(شمالي غرب إب)، أمس السبت.
 
وأضافت المصادر أن الضحايا جرى نقلهم إلى مستشفيات إب، وتوفيت امرأتين في وقت لاحق نتيجة اصابتهم الخطرة.
 
وفي حادثة أخرى مماثلة توفي مواطن في مديرية حبيش (شمالي المحافظة).
 
وتتسبب الصواعق الرعدية بوفاة وإصابة المئات سنوياً في اليمن، في ظل غياب الوعي المجتمعي بالابتعاد عن المرتفعات والأجهزة الإلكترونية أثناء هطول الأمطار.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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