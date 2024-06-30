محادثات رفيعة المستوى بين قيادتي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني

المنامة - ياسر ابراهيم - عُقدت اليوم الأحد، في العاصمة الصينية بكين، جلسة محادثات رفيعة المستوى، وحوار ثنائي، بين التجمع اليمني للإصلاح، برئاسة الأمين العام الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، والحزب الشيوعي الصيني، برئاسة السيد يو وي نائب رئيس العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا.



وجاءت هذه المباحثات ضمن أنشطة ولقاءات وفد التجمع اليمني للإصلاح الزائر الي الصين، حيث تناولت المحادثات عدد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الموقع الرسمي لحزب الإصلاح.



وقد قدم الإنسي نيابة عن وفد وقيادة الإصلاح، الشكر والتقدير لقيادة الحزب الشيوعي الصيني ومسؤولي العلاقات الخارجية في الحزب، على الدعوة الموجهة للإصلاح، وعلي كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والاهتمام الكبير الذي لقيه وفد الإصلاح من الأصدقاء الصينين.



ونوه الآنسي العلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وكذلك العلاقات المتميزة بين الحزبين، التجمع اليمني للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني.



وأكد الأمين العام حرص الإصلاح على تطوير العلاقات وتقويتها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وتطرق أمين عام الإصلاح إلى أوجه التعاون والتنسيق المختلفة بين الحزبين وسبل تطويرها، والأسس التي تقوم عليها، وفي مقدمة هذه الجوانب التعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.



كما تطرق إلى التنسيق في المواقف السياسية بين الحزبين، ازاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات والمشاركة في الفعاليات المختلفة، واستمرار اللقاءات والتواصل بين الحزبين.



ولفت إلى أهمية العمل علي دعم جهود الحكومة الشرعية في اليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والحفاظ علي اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والحرص والعمل علي احلال السلام الشامل والدائم في اليمن وفق القرار الاممي 2216 والذي يمثل خارطة طريق لحل المشكلة اليمنية الي غير ذلك من مجالات التعاون والتنسيق المختلفة.



واكد الآنسي على دعم الإصلاح لوحدة جمهورية الصين الشعبية وسيادتها.



كما قدم نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث لمحة عن دور ومهام مجلس الشوري في اليمن، مستعرضاً عدد من جوانب التنسيق والتعاون المختلفة بين الحكومتين في اليمن والصين، بما في ذلك الاستثمار في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أبو الغيث الحرص على تطوير العلاقة بين حكومتي البلدين الصديقين ومؤسساتهم المختلفة.



من جانبه قدم عضو الهيئة العليا رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ عبدالرزاق الهجري، احاطة تعريفية شاملة بالتجمع اليمني للإصلاح وجهوده الوطنية والنضالية مع شركاء العمل السياسي في مختلف المراحل، ومشاركاته السياسية.



وأكد الهجري أن الإصلاح جزء من منظومة الشرعية وداعم لها ومساند لتوجهاتها، في مختلف القضايا الوطنية والاقليمية والدولية.



من جانبه جدد نائب رئيس العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني يو وي، ترحيبه بوفد الإصلاح، مشيراً إلى العلاقة المتميزة بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، والعمل على تطويرها.



وقد وي احاطة عن مسيرة الحزب الشيوعي الصيني ونضالاته ومراحل تطوره ودوره في بناء الصين الحديثة ونهضتها الشاملة، موضحا أن جمهورية الصين الشعبية تمضي قدما في مسيرة النهضة الشاملة، والاهتمام بالمواطن الصيني كونه محور ارتكاز هذه النهضة.



وأكد نائب رئيس العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، اهتمام الحزب بتطوير العلاقة مع التجمع اليمني للإصلاح، وكذلك العمل على تطوير العلاقة بين البلدين الصديقين.



كما أكد على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين الحزبين، مبديا استعداد حزبه للعمل على ذلك، وعلى الاسهام في مجالات التعاون المختلفة.

ويضم وفد الاصلاح الزائر لجمهورية الصين الشعبية، كلاً من، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس الكتلة البرلمانية مستشار رئيس الجمهورية عبدالرزاق الهجري، نائب رئيس الوفد، ونائب رئيس مجلس النواب رئيس هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة حضرموت محسن باصرة.



كما يضم نائب رئيس مجلس الشورى، عبدالله محمد أبو الغيث، ووزير الصناعة والتجارة رئيس الكتلة الوزارية للإصلاح في الحكومة محمد حزام الأشول، ورئيس دائرة التخطيط بالأمانة العامة للإصلاح عبدالجليل سعيد، ورئيس دائرة الاعلام والثقافة، علي الجرادي، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية بالأمانة العامة إبراهيم الشامي، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن انصاف علي مايو.



ويضم الوفد أيضاعضو قيادة الإصلاح بمحافظة أرخبيل سقطرى فهد كفاين، وأمين المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة شبوة ناجي الصمي، وعضو قيادة الإصلاح بمحافظة مأرب وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي، ومدير مكتب أمين عام الإصلاح بكيل الغولي، وعضو مكتب العلاقات الخارجية بالأمانة العامة حسين العاقل.

