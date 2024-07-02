الجيش الأميركي يعلن تدمير موقع رادار للحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، تدمير موقع رادار للحوثيين باليمن، قالت إنه "يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية".



وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وتابعت: "تقرر أن موقع الرادار يمثل تهديدا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وختمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا".



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

المصدر: وكالات