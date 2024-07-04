‏حزب الإصلاح: لدينا معلومات مؤكدة أن "قحطان" على قيد الحياة ونحمل مليشيا الحوثي المسؤولية عن حياته

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح، الخميس، أن لديه معلومات مؤكدة أن القيادي المختطف لدى مليشيات الحوثي "محمد قحطان" على قيد الحياة، مشددا على أن الإفراج عنه أولوية قصوى.



جاء ذلك في تغريدة مقتضبة لنائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني، عبر منصة "إكس".



وقال العديني: "لدينا في الإصلاح معلوماتنا المؤكدة بأن الأستاذ محمد محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب، على قيد الحياة".



وأضاف،"نحمّل المليشيا الحوثية التي تختطفه وتخفيه قسريا منذ عشر سنوات كامل المسؤولية عن حياته خاصة بعد التصريحات اللا أخلاقية التي ترددها بعض قيادات المليشيا"، مؤكدا أن الإفراج العاجل عنه أولوية قصوى.

وأمس الأربعاء، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، توصل الأطراف في المفاوضات الجارية في مسقط بسلطنة عُمان، لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين بينهم السياسي محمد قحطان.



من جانبه أعلن متحدث الفريق الحكومي ماجد فضائل، الاتفاق على الافراج عن السياسي قحطان، مقابل الافراج عن 50 من أسرى ميلشيات الحوثي.



في المقابل، قال رئيس وفد الحوثيين عبد القادر المرتضى "إن كان متوفيا (محمد قحطان) فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة"، وهو ما أشار إليه فضائل في تصريح صحفي آخر.



وقوبل موقف الفريق الحكومي المفاوض وانسياقه وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها مليشيات الحوثي بشأن السياسي "محمد قحطان"، بانتقادات وادانات واسعة.



من جانبها، أعلنت أسرة السياسي قحطان، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"المهازل والتصريحات الصادرة من مسقط بشأن إطلاق سراحه وحياته".



وقالت الأسرة في بيان لها، إنها "لم تفوض أي جهة كانت، حتى لمجرد الحديث عن حياة والدها فضلا عن التفاوض أو المساومة بهذا الشأن"، محملة "مليشيا الحوثي المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له والدها في سجنه، خاصة بعد هذه التصريحات الصادرة من مسقط".



وقحطان، قيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، اختطفته مليشيات الحوثي في 5 أبريل/ نيسان 2015، وهو أحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.

