قبائل أبين تمهل الأجهزة الأمنية بعدن أربعة أيام للكشف عن مصير المختطف علي عشال

المنامة - ياسر ابراهيم - أمهلت قبائل محافظة أبين، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بعدن مدة أربعة أيام، للكشف عن مصير ولدها المختطف المقدّم علي عشال الجعدي، مؤكدة أن الخيارات أمامها لا تزال مفتوحة ما لم يتم الكشف عن مصير عشال.

جاء ذلك في بيان صادر عن قبائل أبين، حول آخر المستجدات في قضية المختطف المقدم علي عشال الجعدني.

وأعلنت قبائل أبين رفع القطاعات القبلية التي نصبتها في المحافظة لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم السبت ٦ يوليو إلى يوم الثلاثاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤، حتى يتم الكشف عن مصير المختطف المُقدم علي عشال الجعدني.

وتوجّهت قبائل أبين بجزيل الشكر لإدارة أمن محافظة أبين بقيادة العميد ابو مشعل الكازمي، وجميع الجهات الأمنية الأخرى؛ لجهودهم الكبيرة في قضية ولدهم المختطف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني.

وقال البيان، "منذ الوهلة الأولى كانت قيادة أمن محافظة أبين حريصة كل الحرص على متابعة القضية، والبحث عن ولدهم المختطف، ومحاسبة الخاطفين وفقا للقانون".

وأضاف البيان، "ونتيجة لآخر التطورات والانجازات التي حققتها إدارة أمن أبين في القضية والتي حدثت فجر اليوم وكللت بالقبض على ثمانية متهمين بعملية الاختطاف للمقدم علي عبدالله عشال الجعدني وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى".

وأكدت جميع قبائل أبين على ضرورة إشراك إدارة أمن محافظة أبين في التحقيقات مع المتهمين كافة، وتسليم المتهمين لجهة أمنية واحدة وفقا للقانون، والبدء فورًا بالتحقيق معهم بتواجد ممثلي عن أمن أبين.

كما طالبت قبائل أبين بسرعة إجراء التحقيقات، وتحويل ملف المتهمين إلى النيابة الجزائية لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

وأشارت إلى أنه ونظرًا لظروف أهلنا واخواننا في محافظة عدن، وما يعيشوه من ظروف صعبة قررت قبيلة الجعادنة مع باقي جميع قبائل أبين إلى رفع القطاعات في أبين عامة لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم السبت.

وأعربت عن أملها في عدم اضطرارها للعودة لاستئناف القطاعات ما لم تستجيب السلطات في عدن لهذه المطالب، أو لم يتحقق أي تقدم يذكر في القضية، والكشف عن مصير ولدهم المختطف، المُقدّم علي عشال الجعدني، مؤكدة أن كل الخيارات مفتوحة في عدن وابين لها بعد ذلك.