شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» ينظم دورة لموظفيه في مكافحة الاحتيال عبر نظام السويفت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

نظمت ادارة الموارد البشرية وتطوير الاداء بالاشتراك مع ادارة الايتي في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» دورة تدريبية لمكافحة الاحتيال عبر نظام السويفت، لعدد من موظفي ادارات البنك ذات العلاقة، حيث تستمر خلال الفترة من 9 والى 11 من شهر يوليو، بتدريب المدرب الدولي فادي أموي عبر تقنية الزوم من دبي.

وفي افتتاحية الدورة تحدث أموي عن طبيعة الدورة، التي هي عبارة عن التدريب على خدمة (Payment Controls) والذي سيستمر تطبيقة لمدة 3 الى 4 اشهر على فترات متتابعة، وهو البرنامج الذي يساعد على كشف الاحتيال المالي، بالاضافة الا كونه لا يكتفي بالانتظار حتى وقوع عملية الاحتيال للكشف عنها، بل انه يمنع حصول عملية الاحتيال المالي اساسا وبشكل استباقي.

وأوضح مساعد قطاع تطوير الاعمال - المدير الفني لنظام سويفت في «كاك بنك» محمد ابو حاتم، ان شركة سوفت العالمية قدمت باقة خدمات اساسية خلال هذا العام وقد اشترك فيها البنك مؤخراً، وجاري تفعيل تلك الخدمات ومنها مكافحة الاحتيال (Payment Controls).

وأضاف ابو حاتم: "نظرًا لما نتج عن التطور التكنولوجي المتسارع، ظهرت جرائم جديدة تم إدراجها عالميًا كأحد أشكال الجرائم المنظمة، والمسماة بــجرائم الاحتيال المصرفي".

وأشار أبوحاتم الى ان الدورة تأتي استكمالا" لما يمتلكه بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» من خبرات تراكمية في مجالات مكافحة الأنماط الاحتيالية، وتطويعًا لمجمل الإمكانات المتعددة التي يمتلكها البنك وبناءً على هدف الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي".