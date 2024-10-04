الامارات | مؤلف موسيقى «لعبة الحبار» و«باراسايت» يعزف في حفلات أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الاتحاد أرينا في يناير المقبل الفنان الكوري جونج جايل، مؤلف موسيقى فيلم «باراسايت»، أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار، إضافة إلى موسيقى مسلسل الإثارة «لعبة الحبار» الذي عرض على شبكة نتفليكس عام 2021. وسيعزف جايل مجموعة من مؤلفاته الموسيقية المميزة ضمن سلسلة «موسيقى الأفلام»، التي تقدمها ميرال وثيوري إلفن إنترتينمنت. ويتعاون جايل، الذي يتقن العزف على العديد من الآلات الموسيقية، مع أوركسترا القرن الـ21، لتقديم مجموعة من أعماله الأصلية ومقطوعاته الموسيقية التي رشحت لجوائز مرموقة عدة، مثل جوائز دايجونج لعام 2020، وجوائز موسيقى هوليوود في وسائل الإعلام لعام 2021.