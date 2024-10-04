شكرا لقرائتكم صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق التنمية العقارية (صندوق حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة في المقر الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية: وظائف صندوق التنمية العقارية – أخصائي إدارة المشاريع (Specialist, Project Management)

– أخصائي أول الاستراتيجية (Senior Specialist, Strategy) قد يهمّك أيضاً التخصصات المطلوبة: – الإدارة والتنظيم

– أو ما يعادله الشروط العامة: – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة. طريقة التقديم على الوظائف: التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“.