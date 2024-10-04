وظائف

صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق التنمية العقارية (صندوق حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة في المقر الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف صندوق التنمية العقارية

– أخصائي إدارة المشاريع (Specialist, Project Management)
– أخصائي أول الاستراتيجية (Senior Specialist, Strategy)

قد يهمّك أيضاً

وظائف شاغرة في أمانة الحدود الشمالية
#وظائف نسائية شاغرة في مستشفى المعالي بحفرالباطن

التخصصات المطلوبة:

– الإدارة والتنظيم
– أو ما يعادله

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا