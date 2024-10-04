الامارات | «برجيل القابضة» تُسَيّر القافلة الوردية المتنقلة لفحوص سرطان الثدي في إمارات الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع الاحتفالات بشهر التوعية العالمي بسرطان الثدي (أكتوبر الوردي)، وكجزء من التزامها بتعزيز الكشف المبكر وزيادة الوعي بسرطان الثدي، أطلقت «برجيل القابضة» مبادرتها خلال شهر أكتوبر تحت شعار «افحصي من أجل الحياة»، حيث تهدف الحملة إلى التأكيد على الأهمية القصوى لفحوص الثدي المنتظمة، ودعماً لذلك سيتم تسيير القافلة الوردية أو العيادة المتنقلة المميزة لبرجيل لتوجد طوال الشهر الجاري في مواقع عدة، لتقديم فحوص الشاملة للنساء عبر فحص الماموغرام الدقيق.

وتؤكد حملة «افحصي من أجل الحياة» على أن فحصاً واحداً يمكن أن يوفر معلومات تسهم في إنقاذ الحياة، ما يضمن الكشف المبكر من خلال فحوص سرطان الثدي المتقدمة التي تقدمها برجيل بواسطة فحص الماموغرام الدقيق، فيما تسعى الحملة إلى جعل فحوص سرطان الثدي أكثر سهولة، والوصول إلى النساء في مختلف القطاعات، خصوصاً اللاتي هن فوق سن الـ40، وتشجع الحملة النساء على إعطاء الأولوية لصحتهن، والاستفادة من فحوص الثدي المجانية هذه، ما يؤكد على إمكانية إنقاذ الحياة من خلال الكشف المبكر.

ومن المقرر أن تزور شاحنة برجيل الوردية خلال هذا الشهر مواقع رئيسة، بما في ذلك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة العدل، ومطار زايد الدولي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات والمؤسسات، وستعمل هذه الحملة على تمكين النساء في مختلف القطاعات من إعطاء الأولوية لصحتهن من خلال الخضوع لفحوص الثدي بأشعة الماموغرام، والتعرف إلى الوقاية من سرطان الثدي، كما ستنتقل الشاحنة إلى مراكز التسوق ومراكز الأعمال والمؤسسات التعليمية، مثل مارينا مول، وفندق روزوود أبوظبي، ومجموعة الدار، وحرم أكاديمية ياسمينة البريطانية، ومدرسة ديونز الدولية.

وسيقدم الأطباء، في كل موقع من المواقع المذكورة، فحوصاً تصويرية للثدي، كما سيعلّمون النساء كيفية عمل الفحص الذاتي المنتظم، إلى جانب توفير معلومات طبية عن أعراض سرطان الثدي وعوامل الخطورة.

وأكد البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، على أهمية هذه الحملة، قائلاً: «يظل سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً التي تصيب النساء في جميع أنحاء العالم، ويعد الكشف المبكر أمراً بالغ الأهمية للعلاج الناجح، ومن خلال توفير فحوص الثدي مباشرة إلى أماكن العمل والهيئات الحكومية والأماكن العامة، فإننا نزيل الحواجز، ونسهل على النساء إعطاء الأولوية لصحتهن، ومن خلال (الفحص من أجل الحياة)، نأمل تشجيع المزيد من النساء على اتخاذ الخطوة الأولى نحو الوقاية والمتمثلة بالفحص المبكر».

كما تعمل شركة برجيل القابضة بشكل وثيق مع شركائها في جميع أنحاء دولة الإمارات، لتنظيم جلسات توعية يقودها خبراء طبيون، حيث ستركز هذه الجلسات على تثقيف المشاركين حول أعراض سرطان الثدي والعلاجات المتاحة وتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تقلل من المخاطر.

ولمزيد من المعلومات حول حملة «افحصي من أجل الحياة» ومواقع الفحص، يمكن الاتصال بمعهد برجيل للأورام على الرقم 80023.