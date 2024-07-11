بمعدل رحلتين أسبوعيا.. الخطوط اليمنية تستأنف رحلاتها إلى الإمارات ابتداء من الاثنين المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السفارة اليمنية في أبوظبي، الخميس، استئناف شركة الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها، إلى دولة الإمارات ابتداء من الأسبوع المقبل.



وقالت السفارة عبر حسابها على منصة"إكس": "نعلن للمقيمين والزوار الكرام، بأن الخطوط الجوية اليمنية سوف تستأنف رحلاتها التجارية إلى دولة الإمارات العربية ابتداء من يوم الاثنين القادم الموافق 15 يوليو 2024 بمعدل رحلتين أسبوعيا".



وحددت الرحلات خلال يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع، وتشمل مسارات الرحلات بين "عدن - الريان - دبي ( مطار آل مكتوم ) – عدن".



