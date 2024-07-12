مركز واشنطن ينظم اليوم السنوي الثاني لمناصرة القضايا اليمنية في الكونجرس

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم مركز واشنطن للدراسات اليمنية (WCYS)، اليوم السنوي الثاني لمناصرة القضايا اليمنية في الكونجرس الأمريكي.

وسلّط المركز الضوء على عدة مجالات محورية ضرورية لاستقرار وتطوير اليمن، والمجتمع اليمني الأمريكي.

وحسب القائمين على الفعالية، فقد ركّزت المناقشات الرئيسية على تعزيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتعامل مع المشهد السياسي والأمني المُعقّد في اليمن، وزيادة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وشدد المركز على زيادة استراتيجيات التنمية المستدامة التي تعتبر حيوية لتعافي اليمن، والتي ستساعد الاقتصاد اليمني والمواطنين اليمنيين على المدى البعيد.

ويعد اليوم السنوي لمناصرة القضايا اليمنية الذي أطلقه مركز واشنطن للدراسات اليمنية حدثاً بارزاً يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة واليمن، ومناصرة قضايا المجتمع اليمني الأمريكي، وكذلك الشؤون السياسية اليمنية.

حضر في هذا التجمع أكثر من 130 يمنيًا من 17 ولاية أمريكية، ما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة، لا سيما بين النساء والشباب، بهدف تعزيز العمل الجماعي المشترك، والسعي لتحقيق الاستقرار والسياسات المتماسكة التي تفيد كلا البلدين.

كما التقى اليمنيون الأمريكيون مع 64 مكتبًا في الكونغرس و3 ممثلين عن لجان الكونغرس لمناقشة قضاياهم.

وأثري يوم المناصرة عدد من الندوات واللقاءات يوم 8 يوليو 2024 بحضور قادة بارزين من المجتمع اليمني، بما في ذلك قاضٍ يمني أمريكي منتخب في الولايات المتحدة، ورئيس بلدية أمريكي، وممثل عن الولاية، والعديد من نشطاء المجتمع المدني من أصل يمني.

كما شهدت الفعاليات حضور من مكتب المبعوث الأمريكي، وممثلين من وزارة الخارجية، وسط تفاعل مباشر مع المجتمع، والذين قدّموا رؤى مهمة حول الجهود الدبلوماسية الحالية وتطورات السياسة في البلدين.

حضر الفعاليات ممثلون من مختلف المكونات السياسية اليمنية، مُقدّمين رسالة موحدة حول الحاجة الملحّة لاستقرار بلدهم، ورفضهم القاطع للعنف الداخلي والجهات المسلحة غير الحكومية.

الجدير بالذكر، أن مركز واشنطن للدراسات اليمنية يشجع على الحوار والمشاركة المدنية داخل المجتمع الأمريكي اليمني، ويسعى لأن تكون أصوات اليمنيين الأمريكيين جزءًا لا يتجزأ من الحوار حول العلاقات الدولية والمساعدات الإنسانية.