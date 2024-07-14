البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرارات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد البرلمان العربي، السبت، دعمه الكامل للقرارات والإجراءات الحاسمة المتخذة من قبل مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية بشأن النقل والاقتصاد والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وحماية المؤسسات المالية والمصرفية من عبث المليشيات الحوثية الارهابية.



وجدد البرلمان العربي، خلال انعقاد أعمال جلسته الخامسة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، دعمه الكامل لكافة الجهود العربية والأممية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا. وفق وكالة سبأ الرسمية.



وأعرب البرلمان، في بيان ختام أعمال جلسته الخامسة، عن أسفه لتعثر المفاوضات الخاصة بملف الأسرى والمختطفين والتي عقدت مؤخرًا في سلطنة عمان بسبب تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج عن الأسرى والمختطفين.



ودعا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية واستكمال مفاوضات الملف الإنساني الخاص بالأسرى والمختطفين.