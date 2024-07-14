من 8 إلى 30 ألفًا.. مليشيا الحوثي تفرض جرعة على سكن طلاب جامعة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي جرعة سعرية جديدة على سكن طلاب جامعة صنعاء، في الوقت الذي تتراجع فيه أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها أولياء الأمور في مناطق سيطرة الحوثي.

وقالت مصادر طلابية في جامعة صنعاء ووثيقة حصل عليها "يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي رفعت سعر اشتراك السكن الطلابي الجامعي بجامعة صنعاء من 8500 ريال إلى 30 ألف ريال على الطالب الواحد.

وتشير الوثيقة، إلى أن سندات استلام من جامعة صنعاء في شهر يوليو الجاري أكد أن رسوم السكن الجامعي بلغت 30 ألف ريال بالطبعة القديمة.

واتهم الطلاب رئيس جامعة صنعاء المعينة من الحوثيين بجباية الأموال من الطلاب لصالحها الشخصي، في وقت تحولت في جامعة صنعاء إلى أشبه بجامعة خاصة بأموال ضخمة.