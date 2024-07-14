مقتل وإصابة 14 شخصاً في حوادث عنف أسري بصعدة وعمران

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب 14 شخصاً في حوادث عنف أسري بمحافظتي صعدة وعمران، الخاضعتان لسيطرة مليشيا الحوثي (شمالي اليمن).



وقالت مصادر إعلامية ومحلية، إن ثلاثة أشخاص من "آل عاطف"، قتلوا وجرح أربعة آخرين من نفس الأسرة، مساء السبت، في مواجهات مسلحة شهدتها مديرية غمر محافظة صعدة.



وأضافت المصادر أن النزاع المسلح الذي اندلع بين "توفيق حسين عاطف" وشقيقه "محمد"، وأبنائهما تسبب بمقتل الشقيقين وأحد أبناء "توفيق" وإصابة أربعة من أفراد العائلة بإصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.



وأشارت المصادر إلى أن النزاع المسلح جاء على خلفية خلاف على أرضية في قضية منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات.



وفي محافظة عمران، قتل سبعة أشخاص في حادثتي عنف أسري، تعود دوافعها إلى الظروف المعيشية والخلافات الأسرية.



ووفقاً لمصادر محلية فقد أقدم المواطن عبدالله العتمي (٤٠ عاماً)، أمس السبت، على قتل زوجته وأربعة من أطفاله قبل أن يخلص على نفسه منتحراً، في مديرية ريدة.



وأشارت مصادر متطابقة إلى أن دوافع الجريمة تعود لأسباب معيشية صعبة يعشيها العتمي منذ أشهر زادت مؤخراً مع طلبات العيد والعام الدراسي الجديد.



وفي مديرية خمر، أقدم شخص يدعى عبدالسلام القُملي (29 عاماً)، أمس الأول (الجمعة) على قتل زوجته إثر خلافات أسرية.



وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ارتفاعاً كبيراً في جرائم العنف الأسري وقتل الأقارب، تعود في مجملها إلى صراعات الأراضي والخلافات الأسرية، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان منذ بدء الحرب التي أشعلتها المليشيا قبل عشر سنوات.

