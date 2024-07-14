تعز..البنوك المشمولة بعقوبات البنك المركزي تغلق أبوابها وحملة أمنية تعيد فتحها

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت البنوك المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، أبوابها أمام عملائها في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن بنوك (الكريمي، التضامن، اليمن الدولي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين، بنك الأمل)، أغلقت صباح اليوم فروعها في مدينة تعز، دون إبداء الأسباب.



وأضاف، أن العملاء فوجئوا بغلق تلك البنوك أبوابها، دون سابق إنذار.



وأشار إلى أن حملة أمنية، أجبرت في وقت لاحق (قبل قليل) تلك البنوك على فتح أبوابها أمام العملاء.



واعتبر مختصون اقتصاديون بأن عملية الغلق تأتي في إطار حملة ضغوط وابتزاز تفرضها البنوك المشمولة بالعقوبات في مناطق سيطرة الحوثيين، على البنك المركزي في عدن، للعدول عن قراره، رغم أن قراراته لم تشمل فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.



وكان البنك المركزي اليمني، قد ألغى تراخيص البنوك الستة بسبب عدم التزامها بقرار البنك القاضي بضرورة نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.



