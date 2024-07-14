مقتل شاب داخل محله التجاري في عملية سطو مسلح بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب داخل محله التجاري، في عملية سطو مسلح، بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب (جمال عبدالناصر الغيثي)، قتل داخل محله في شارع المبيدات بمديرية شعوب، شرقي العاصمة صنعاء.



وأضافت المصادر أن مسلحاً اقتحم محل الغيثي، فجر أمس السبت، وقام بقتله وسرقة ما بحوزته من (أموال وكلاشنكوف ومسدس وسيارة) ولاذ بالفرار.



وتشهد العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع لعصابات السطو والنهب والجريمة المنظمة.



