إب.. مقتل ثلاثة أشقاء من أسرة "مكابس" في نزاع على أرض بمديرية السياني

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة أشقاء، اليوم الثلاثاء، إثر نزاع مسلح على أرض زراعية في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر إعلامية، إن ثلاثة أشقاء من أسرة "مكابس" قتلوا بعد نزاع مسلح نشب بينهم إثر خلاف على مزراع قات في أراض متنازع حولها، بقرية الرباط في عزلة الهادس بمديرية السياني، جنوب مدينة إب.

وأشارت المصادر، إلى أن الشقيق الرابع الذي كان متواجداً أثناء النزاع، ومتهم رئيسي في الجريمة، فرّ إلى جهة مجهولة.

وبينت المصادر أسماء الضحايا وهم: (فهد سعيد محمد مكابس، ومحسن سعيد محمد مكابس، وفضل سعيد محمد مكابس).



وحمّل مواطنون سلطات مليشيا الحوثي مسؤولية تنامي الصراعات الأسرية جراء عدم البت في القضايا المتنازع عليها وما ينتج عنها من جرائم قتل في ظاهرة تهدد أمن وسكينة المجتمع.