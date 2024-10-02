عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 427 لسنة 2024 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من اكتوبر عام 2024 ميلادية.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.