متوعدة إسرائيل.. كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية يافا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في يافا أمس التي نفذها القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل، والتي أوقعت 8 قتلى وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطرة.

وأكدت كتائب القسام أن عملية يافا البطولية تزامنت مع ضرباتٍ موجعةٍ تعرض لها قلب الكيان أمس الثلاثاء، في ذروة استنفاره الأمني من مختلف جبهات المقاومة، اختتمت بالهجوم الصاروخي الكبير الذي نفذته إيران.

تهديد لإسرائيل

وأضاف "نقول للمحتلين إن الأيام القادمة ستحمل في طياتها موتًا سيأتيكم من مختلف مناطق الضفة".

وأشارت إلى أنه طالما واصل الاحتلال إبادة الشعب الفلسطيني والأطفال في غزة فإنه سيعتاد رؤية قتلاه في شوارع المدن المحتلة.