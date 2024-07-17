عدن.. مناقشة الجوانب المتصلة بمؤشرات الأمن الغذائي في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع كبير الخبراء الاقتصاديين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيتو إنتيني، سبل تنسيق الجهود المشتركة لوضع الخطة التنموية المستدامة للأعوام الخمسة القادمة.

ووقف اللقاء، أمام الآليات والمعايير لوضع اطار عام لخطة تنموية شاملة تتوافق مع الامكانيات المتاحة للدولة وتراعي كافة الجوانب المتعلقة بخطط وبرامج التنمية التي تم وضعها مع الشركاء وتواكب الاحتياجات والتوقعات والأولويات الوطنية بما يكفل الدفع بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لليمن، وفقا لوكالة سبأ.

وأكد نائب وزير التخطيط، حرص واهتمام الوزارة على تبني خطط ذات نهج تنموي متكامل وشامل ومتوازن ومستدام، يراعي الخصوصية الوطنية والتحديات الراهنة والفرص المستقبلية.. مشيداً بالجهود والتعاون الوثيق بين الوزارة والبرنامج في دعم جهود الحكومة نحو مسار التنمية .

وفي لقاء آخر، بحث الدكتور باصهيب، مع رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش، ومدير مشروع نظم المعلومات الأمن الغذائي والتغذوي بمنظمة (الفاو) اليمو ماني، البيانات والمؤشرات للأمن الغذائي وأدوات ومنهجية الحصول على معلومات الأمن الغذائي.

وشدد، على ضرورة توفر بيانات دقيقة متعلقة بالأمن الغذائي تشمل كافة المناطق سواء على مستوى المحافظات والمديريات.. موضحاً بأن المعلومات تعطي مؤشرات يتم على ضوؤها بناء المعطيات التي ترتبط بالأمن الغذائي خاصة في هذه لظروف الصعبة .

في سياق اخر، بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مديرة العمليات بمنظمة الناس في حاجة جونيل جعفر اوفا، برامج ومشاريع المنظمة للعام الجاري، وتوجهات توطين العمل الانساني للمراحل القادمة.