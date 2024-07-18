وفاة شاعر يمني مشهور عطشاً في صحراء شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاعر يمني مشهور، عطشاً في حادثه "تيه" بصحراء محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الشاعر اليمني الملقب بشاعر المليون "عامر بن عمرو بلعبيد"، توفي عطشاً في صحراء العقلة بمديرية عرماء بمحافظة شبوة، وعُثر على جثمانه بعد ثلاثة أيام من التيه في الصحراء.



وأضافت المصادر أن الشاعر "بلعيد" كان قد توجه من شبوة إلى حضرموت، وعاد إلى شبوة قبل ثلاثة أيام، إلا أنه تاه في طريق العودة عند مفرق "عرماء" باتجاه العقلة، وانقطع التواصل به لمدة يومين.



وتابعت المصادر، أنه وبعد عملية بحث مُضنية تم العثور على حقيبته وهاتفه في طريق عرما باتجاه العقلة، وبعد تتبع الأثر، عُثر على جثمانه وقد فارق الحياة.



والشاعر "بلعبيد" من أبناء محافظة شبوة، وقد ذاعت شهرته بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة "شاعر المليون" عام 2008، وانتقل بعدها للعيش في الإمارات العربية المتحدة حيث قضى سنوات عديدة قبل أن يعود إلى اليمن في العام 2021.

