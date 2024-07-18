مقتل مواطن بانفجار لغم لمليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، الخميس، بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مواطنا في العقد الرابع من العمر، قتل بانفجار لغم أرضي لمليشيا الحوثي في شارع ال 90 شمال شرق مديرية الحالي، في مدينة ‎الحديدة.



وأضافت المصادر، أن اللغم انفجر بالضحية أثناء ما كان يقوم في جمع الحطب، مشيرة إلى أن جسد الضحية تحول إلى أشلاء.



وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمقتل وإصابة الآلاف من اليمنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

