الجيش الوطني يعلن ضبط ثلاث عصابات بحوزتها كميات من المخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، الخميس، أن اللواء 23 ميكا ضبط ثلاث عصابات بحوزتها كميات كبيرة من المخدرات، في نطاق انتشاره على الطريق الدولي (العبر) بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء ٢٣ ميكا العميد الركن عبدالله معزب قوله، إن النقاط العسكرية التابعة للواء على الطريق الدولي ضبطت خلال الـ24 ساعة الماضية، في عمليات منفصلة، ثلاث عصابات أثناء قيامها بتهريب كميات كبيرة من المخدرات.



وأوضح العميد معزب، أن العصابة الأولى كان بحوزتها ١١٩٤٠ كبسولة تضم بداخلها مادة الشبو المخدر، فيما العصابة الثانية كان بحوزتها 2 كيلو من مادة الحشيش، مشيرا إلى ضبط مروج وصانع خمور، كان بحوزته جالون حديد سعت ٢٠ لتر من الخمر.



وأكد قائد اللواء ٢٣ ميكا، استكمال إجراء التحقيقات اللازمة مع هذه العصابات وإرسالها مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق النظام والقانون.



وأشاد، بأبطال اللواء الذين قاموا بعمليات الضبط في إطار مهامهم الاعتيادية، مؤكدًا استمرار قوات اللواء في أداء واجبها الوطني لتأمين حركة المسافرين على الطريق الدولي، وحماية المجتمع اليمني عمومًا من مخاطر المخدرات والسموم الفتاكة.

