مجلس القيادة يناقش مستجدات الأوضاع على ضوء تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء استمرار تهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فان الاجتماع عقد عبر الاتصال المرئي بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.



وذكرت الوكالة أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والعسكرية على ضوء استمرار تهديدات المليشيات الحوثية الإرهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتداعيات هجماتها الارهابية على المنشآت النفطية، وسفن التجارة العالمية.



وجدد المجلس دعمه لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تقودها الحكومة من أجل تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين.



وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالتدخلات الاقتصادية، والانمائية من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وامدادات السلع، والخدمات الأساسية.



واطلع المجلس على الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات.



وأشاد المجلس باليقظة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي لاعتداءات المليشيات الإرهابية، واحباط محاولاتها المتكررة لإعادة الأوضاع الى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث لمعاناة الشعب اليمني التي طال امدها.



وجدد مجلس القيادة الرئاسي دعوته للمليشيات الحوثية الى تحكيم العقل والتعاطي الايجابي مع المساعي الحميدة التي يقودها الإشقاء في المملكة العربية السعودية لإحلال السلام، ووقف نزيف الدم، واعلاء مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح آخرى، والتوقف عن المتاجرة المكشوفة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم العادلة التي تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

