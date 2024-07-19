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عمران.. مقتل وإصابة ثمانية حوثيين خلال تصدّي مواطن لحملة حوثية حاولت اختطافه

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب ثمانية من مليشيا الحوثي الانقلابية بسلاح أحد السكان في مديرية "صوير" بمحافظة عمران خلال تصديه لحملة حوثية حاولت اختطافه من وسط المسجد خلال صلاة الجمعة.
 
وذكر مصدر حقوقي أن المواطن "حمود أبو سعيد" تصدى اليوم الجمعة لعشرات العناصر من الحوثيين الذين اقتحموا المسجد خلال صلاة الجمعة ما أدى الى اندلاع اشتباكات بين الجانبين، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.
 
وبحسب المصدر فقد قتل أربعة من الحوثيين وأصيب أربعة أخرين قبل أن يقتل أبوسعيد، كما قتلت امرأة وأصيبت ثلاث أخريات جراء اطلاق الحوثيين الرصاص بشكل عشوائي خارج المسجد.
 
وقد أثارت الحادثة سخط السكان الذين تجمعوا بأسلحتهم واجبروا عناصر الحوثيين على الانسحاب، وحمل السكان مدير امن صوير ونائبه كامل المسؤولية في الاحداث التي شهدتها المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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