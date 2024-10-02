شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18- 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية.



حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-25 على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، خفيف الموج على الجزء الجنوبي.