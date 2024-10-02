شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة يبحث تعزيز الشراكة مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بقادة وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، لتعزيز سبل الشراكة والفرص الاستثمارية بين البلدين.

وتناول الاجتماع المجالات المتاحة أمام المستثمرين في قطاع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء والابتكار، والخطوات التي تخطوها المملكة لدعم مجال العلوم وريادة الأعمال، إضافة إلى استعراض المبادرات الاستثمارية التي أطلقتها المملكة.

