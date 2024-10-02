شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم أطفال.. مقتل 22 شخصًا إثر حادث حافلة مدرسية في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء وفاة ما لا يقل عن 22 شخصا، معظمهم من الأطفال، في حريق اندلع بحافلة مدرسية.

وقالت السلطات إن نحو 38 طالبا وستة مدرسين، بالإضافة إلى سائقين كانوا في رحلة مدرسية من إقليم يوثان ثاني إلى بانكوك، على بعد 200 كيلومتر، عندما اندلع الحريق.

وأضافت السلطات أن 46 شخصا كانوا على متن الحافلة، وجرى انتشال 22 جثة حتى الآن. حروق شديدة ونقلت شبكة تاي بي بي سي وورلد عن قطاع الإنقاذ المحلي القول إنه تم إنقاذ 19 شخصا- 16 طالبا وثلاثة مدرسين، أحياء من الحافلة ونقلهم للمستشفى.

ويتلقى ثلاثة أطفال العلاج لإصابتهم بحروق شديدة، مما يعني أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة.

وذكرت صحيفة خاوسود التايلاندية نقلا عن السلطات أن الأطفال الذين كانوا في الرحلة تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 15 عاما. انفجار إطار السيارة وقالت الصحيفة إنه لم يتم العثور بعد على سائق الحافلة، ويمكن أن يكون قد فر هاربا.

وقال شهود العيان ورجال الإنقاذ إن الإطار الأمامي ربما يكون قد انفجر، مما جعل السائق يفقد السيطرة على الحافلة، مما جعلها تصطدم بحواجز الطرق وأدى لاشتعال النيران بها.

وأعربت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا في بيان للصحفيين عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، كما زارت الأطفال المصابين في المستشفى.