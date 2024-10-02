شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على مدرسة إيواء ومنزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف الليلة منزلًا ومدرسة لإيواء النازحين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات، كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات العائلات داخل مراكز الإيواء غرب المخيم وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.

8 من عائلة واحدة

في سياق متصل، استشهد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم شرق مدينة غزة.



وفي جنوب قطاع غزة، استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، في عملية قصف مكثفة تعرضت لها المناطق الشمالية لمدينة خان يونس، بعد عملية توغل مفاجأة لدبابات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء المنارة ومعن بالمدينة.