انضمام فرقاطة إيطالية إلى مهمة "أسبيدس" لحماية الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - انضمت فرقاطة إيطالية جديدة إلى الأسطول الحربي للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وخليج عدن، المكلف بحماية وتأمين ممرات الملاحة الدولية في المنطقة من هجمات الحوثيين.



وقالت مهمة (أسبيدس) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" السبت: "يسعدنا أن نرحب بطاقم الفرقاطة الإيطالية (ITS ANDREA DORIA) التي ستدعم مهمتنا في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن".



وأضافت أن الفرقاطة الإيطالية ستحل بدلاً عن مواطنتها (ITS VIRGINIO FASAN) التي أكملت العديد من مهام الحماية المباشرة لصالح السفن التجارية العابرة في منطقة عمليات "أسبيدس"، والتي بدأت عملها معنا منذ 19 أبريل/نيسان الماضي.



وجددت "أسبيدس" تعهدها بمواصلة مهامها الدفاعية الهادفة لحماية حرية الملاحة في منطقة العمليات والمساهمة في استعادة المرور الآمن للسفن التجارية.

وتقود مهمة "أسبيدس" منذ 5 أشهر عمليات بحرية دفاعية لتأمين حركة الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الاحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

