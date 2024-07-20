اعتداء حوثي جديد يطال إحدى المقابر غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى مسلحون حوثيون، على إحدى المقابر في مديرية العدين غربي محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي اعتدت مساء أمس على إحدى المقابر في مديرية العدين (غربي إب)، للبحث عن "كنوز" تزعم أنها مدفونة في تلك المقابر.



وأضافت المصادر أن المسلحين قاموا بحفريات كبيرة في مقبرة "ممسى بيت الشبر" بالعدين، دون تدخل من سلطات مليشيا الحوثي التي لم تحرك ساكناً رغم بلاغات الأهالي.



ومنذ بداية الحرب تشهد مقابر المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ومواقعها الأثرية لاعتداءات متكررة وحفريات من قبل عصابات مرتبطة بالحوثيين تنشط في مهمة تهريب الآثار والبحث عن المكنوزات.

