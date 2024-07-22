شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جالية نيويورك يفتتح المركز اليمني الأمريكي التابع لجمعية التجار اليمنيين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - خاص/ عبدالغني اليوسفي

افتتح السيد القائد فتح علاية رئيس الجالية اليمنية بولاية نيويورك رئيس جمعية التجار اليمنيين، مبنى المركز اليمني الأمريكي التابع لجمعية التجار اليمنين في ولاية نيويورك الأمريكية والذي يعتبر هذا المركز مُجمّعٌ متكاملٌ: يضمُّ المقرُّ الجديدُ مكاتبَ الجمعية التجار اليمنين ، ومسجدًا واسعًا يُتيحُ لأبناءِ الجاليةِ أداءَ شعائرِهم الدينيةِ بكلِّ يسرٍ وسهولةٍ، ومدرسةً مُتطوّرةً تُوفّرُ تعليمًا نوعيًا للأجيالِ القادمةِ

وبمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، احتشد أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم للاحتفال بافتتاح مقرّ جمعية التجار اليمنية الذي يعتبر، صرحٌ شامخٌ يمثّل رمزًا لوحدة وتكاتف أبناء اليمن في المهجر، وعنوانًا لإنجازاتهم وإسهاماتهم في المجتمع الأمريكي.

وقد حضر حفل الافتتاح لفيفٌ من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، على رأسهم السيد القائد فتح علاية، رئيس الجمعية الأمريكية اليمنية والجالية، رئيس جمعية التجار اليمنين في امريكا وبحضورقيادة الجالية وجمعية التجار والرئيس الأسبق للجالية والجمعية السيد/ عبدالسلام مبارز ، والشيخ/ يحي الجماعي رئيس لجنة شؤون المغتربين والاستثمار بمحافظة إب.

هذا وقد افتتح المبنى رسميًا إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل والتواصل والعطاء.

ويُعدّ هذا الإنجاز التاريخي ثمرة جهودٍ دؤوبة وتعاونٍ مثمر بين أبناء الجالية، الذين تكاتفوا وساهموا بسخاء في إنجاز هذا الحلم الذي أصبح حقيقة. ويضمّ المبنى ثلاثة طوابق تلبي احتياجات الجالية المتنوعة:

الطابق الأول: مخصص لمكاتب المركز اليمني الأمريكي الممثل بجمعية التجار ، ليكون مركزًا لتنسيق الجهود وتقديم الخدمات المختلفة لأبناء الجالية.

الطابق الثاني: يضمّ مسجدًا كبيرًا يسع مصلّيًا، ليكون منارةً للإيمان ومركزًا لتعليم وتثقيف أبناء الجالية.

الطابق الثالث: مدرسةٌ نموذجية لتعليم الأجيال القادمة، لضمان استمرار الهوية والثقافة اليمنية للأجيال القادمة.

وبهذه المناسبة السعيدة، نبارك لجميع أبناء الجالية اليمنية هذا الإنجاز العظيم، ونشكر كل من ساهم في تحقيقه. ونؤكّد على عهدنا بالاستمرار في العمل والعطاء من أجل رفعة الجالية وتقدمها، ونسعى جاهدين لجعل هذا الصرح العظيم منارةً للإشعاع الثقافي والحضاري اليمني في الولايات المتحدة الأمريكية.

إنّ افتتاح مبنى المركز اليمني الأمريكي

التابع لجمعية التجار اليمنين ليس مجرد حدث عادي، بل هو رمزٌ لانتصار الإرادة والعزيمة، ودليلٌ على قدرة أبناء اليمن على تحقيق إنجازات عظيمة أينما حلّوا. وندعو جميع أبناء الجالية إلى التكاتف والوحدة من أجل مواصلة مسيرة النجاح والإنجاز، وجعل هذا المبنى منارةً للإشعاع اليمني في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

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