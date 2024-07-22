الصومال: مقتل 80 عنصرا من حركة "الشباب" بعمليات عسكرية جنوبي البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الصومالية، الاثنين، مقتل أكثر من 80 عنصرا من حركة "الشباب" المسلحة، بينهم قيادات بارزة، في عمليات عسكرية جنوبي البلاد.



وقالت وزارة الإعلام، عبر بيان: "مقتل أكثر من 80 عنصرا من (حركة) الشباب، بينهم قادة بارزون (لم تسمهم)، في عمليات عسكرية نفذها الجيش مدعوما بقوات مدنية".



وأوضحت أن هذه العمليات جرت في "ولاية جوبالاند، وتحديدا في بلدات بارسنغوني وبولو حاجي وهربولي بإقليم جوبا السفلى (جنوب)".



وأضافت الوزارة أن تلك العمليات جاءت إثر "هجمات عشوائية شنته حركة الشباب على معاقل تتمركز فيها القوات المسلحة والمدنية" في البلدات الثلاث.



كما أفادت بـ"مصادرة معدات عسكرية متنوعة، بينها مدافع مضادة للعربات المدرعة RPG ومدافع رشاش BKM وبنادق A47، كانت بحوزة المسلحين".



وتأتي هذه العمليات بعد مقتل أكثر من 20 عنصرا من "الشباب" في عمليات مشتركة نفذها الجيش والقوات المدنية التابعة لولايتي غلمدغ وهرشبيلي (وسط) الجمعة.



ومنذ سنوات، تخوض الحكومة، بالتعاون مع القبائل المحلية وشركاء خارجيين أبرزهم الولايات المتحدة، حربا ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وتبنت تفجيرات أسفرت عن الكثير من القتلى والجرحى.



وتمكنت القوات الحكومية وحلفاؤها من طرد مسلحي حركة "الشباب" من المدن الرئيسة بين عامي 2011 و2012، إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسع.

المصدر: الأناضول