شبكة أمريكية: التوترات في البحر الأحمر تبلغ مستوى جديدًا مع دراسة واشنطن فرض عقوبات جديدة على الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أشار تقرير لشبكة ABC news الأمريكية إلى أن التوترات في البحر الأحمر بلغت مستوى جديدًا مع دراسة الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الحوثيين، حيث تبادلت إسرائيل والحوثيون في اليمن إطلاق النار لأول مرة، ما أدى إلى تصاعد التوترات بعد تسعة أشهر من تعرض السفن التجارية في البحر الأحمر للتهديد من قبل الجماعة المتمردة - في ممر مائي كانت البحرية الأمريكية تقوم بدوريات فيه منذ بدء الحرب في غزة.

وتخوض البحرية الأميركية معارك نارية مع الحوثيين منذ أكتوبر/تشرين الأول، حيث تضرب مواقع إطلاق الحوثيين وتتصدى للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية القادمة. وتشير إحصاءات القيادة المركزية الأميركية إلى أن 14 صاروخا ونحو 60 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون ودمرتها البحرية الأميركية في يونيو/حزيران وحده، وهو ما يجعل المعركة البحرية، وفقا لبعض التقييمات، هي المعركة البحرية الأكثر استدامة التي خاضتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكر التقرير بأن الولايات المتحدة، التي صنفت الحوثيين في يناير/كانون الثاني كمنظمة إرهابية عالمية، واصلت تقديم ضمانات أمنية بخصوص البحر الأحمر - حيث أصابت هجماتهم سفناً تحمل أعلام مجموعة متنوعة من الدول - وزادت الضغوط على الجماعة المتمردة المحلية لوقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" قبل سلسلة الهجمات مطلع الأسبوع الجاري، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، إن تصنيفًا رسميًا أكثر صرامة للحوثيين أصبح قيد الدراسة بشكل متزايد.

وقال المبعوث الخاص لشبكة "إيه بي سي نيوز": "هناك المزيد والمزيد من الحديث الآن عن التصنيف بموجب [المنظمة الإرهابية الأجنبية]، والذي نشعر أنه سيحدث بعض التوازن، مع قدرتنا على دعم النشاط الإنساني والتجاري في اليمن".

إن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمة الإرهابية الأجنبية، والذي من شأنه أن يضع الحوثيين في نفس مرتبة تنظيم القاعدة، من شأنه أن يجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية الدولية العمل داخل اليمن من خلال اشتراط الحصول على ترخيص للتعامل مع الحوثيين، الذين يسيطرون على موانئ رئيسية بما في ذلك الحديدة والعاصمة صنعاء.

وقال ليندركينج: "الحوثيون هم الذين يقودون هذا الحوار ويضعون هذه الخيارات على الطاولة والتي كنا نعتقد جميعًا، قبل أشهر، وعندما تولى جو بايدن منصبه لأول مرة، أنها ليست الطريق الصحيح".

وأضاف الدبلوماسي "لكن عندما يتصرف الحوثيون بوضوح شديد ويتصرفون كمنظمة إرهابية، فإن هذا يفرض طرح هذه الأسئلة".

ويحتاج 24 مليون شخص في اليمن - أي 80% من سكانه - إلى مساعدات إنسانية، مع 4.5 مليون نازح داخلياً. ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، يعاني 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت نائبة رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، ثريا راضي، لشبكة "إيه بي سي نيوز" إن التصنيف الإرهابي الأولي للحوثيين في يناير/كانون الثاني الماضي "لم يكن له "أي تأثير ملموس" على العمل الإنساني الذي تقوم به المنظمة.

وأضافت راضي، "ومع ذلك، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذا سيظل هو الحال في الأشهر المقبلة... فقد تسبب التصعيد المستمر في البحر الأحمر في تأخير استيراد مساعدات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اليمن".

وقالت راضي إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشعر بالقلق إزاء أي تدابير إضافية قد يكون لها آثار سلبية على السكان المتضررين وتقديم المساعدة الإنسانية المحايدة"، مشيرة إلى أن 90% من الغذاء في اليمن يتم استيراده وأن "تدابير مكافحة الإرهاب يمكن أن تخلق أعباء إدارية ولوجستية إضافية".

وقالت إن "المنظمات الإنسانية لا تستطيع أن تحل محل نظام الاستيراد التجاري".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعترضت الولايات المتحدة أسلحة قالت إنها كانت موجهة إلى الحوثيين من إيران، التي انتخبت للتو رئيسا جديدا، وفرضت عقوبات على الشبكات المالية للحوثيين، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الحوثيون يتلقون أوامر من طهران أو يتصرفون في بعض الأحيان "خارج الإملاءات أو التوصيات الإيرانية"، بحسب ليندركينج.

وقال ليندركينج عن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان: "نحن لا نرى أي تغيير من جانب القيادة الجديدة في إيران حتى الآن في أي جانب، ولكن بالتأكيد ليس فيما يتصل بالصراع في اليمن".

وقال "أعتقد أن هناك التزاما قويا من جانب الإيرانيين بمواصلة دعم الحوثيين".

ونددت القوى الإقليمية، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان المجاورة - التي لعبت دورا وسيطا في المحادثات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا - بالهجوم الجوي الإسرائيلي على ميناء الدولة الخليجية، والذي أدى إلى اشتعال النيران في الميناء.

وتهدد التوترات المطولة على البحر الأحمر بشكل متزايد السلام الهش داخل حدود اليمن، حيث جمدت هدنة أبريل 2022 حربًا أهلية استمرت ثماني سنوات بين الحوثيين والحكومة السابقة في صنعاء. وقال ليندركينج إن الهدنة "صمدت إلى حد كبير"، وأدت "خارطة الطريق" التي قادتها الأمم المتحدة في ديسمبر 2023 إلى جمع الحوثيين والحكومة المنفية على نفس الطاولة في اتفاق على مسار للمضي قدمًا.

ولكن هناك "أسئلة خطيرة للغاية حول مدى التزام [الحوثيين] بعملية السلام في اليمن"، كما قال ليندركينج.

وقال المبعوث "يبدو أنهم أكثر التزاما بتعزيز أوراق اعتمادهم كأعضاء في محور المقاومة [الإيراني]، وبناء علاقات مع منظمات إرهابية أخرى، وتعميق علاقاتهم مع إيران. ويبدو أن هذا كان تركيزهم وليس الشعب اليمني، وهو المكان الذي نريد أن نرى فيه تحسنا في الدعم".

وقال ليندركينج إن الترتيبات الدفاعية المتعددة الجنسيات، التي تشمل دولا بعيدة مثل أستراليا وقريبة مثل البحرين، يمكن تعزيزها.

وقال "بالطبع، يبقى الخيار أمام الولايات المتحدة والحلفاء السبعة المشاركين في هذا التحالف".