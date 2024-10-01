الخليج اليوم .. المالية السعودية تكشف ملامح ميزانية 2025

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية التقديرية للعام المقبل 2025، وقدرت العجز عند 101 مليار ريال (حوالي 26.93 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات المقدرة للعام المقبل تبلغ 1.184 تريليون ريال (نحو 315.7 مليار دولار)، والنفقات المقدرة عند 1.285 مليار ريال (حوالي 342.66 مليار دولار)، بعجز قدره 101 مليار ريال.

وكانت السعودية قدرت النفقات في ميزانية العام الجاري بنحو 1.355 تريليون ريال (361.3 مليار دولار)، والعجز بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وسائل إعلام سعودية