شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12253 نقطة، وبتداولات بلغت 6.439 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 705.653 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.102 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 116 شركة ارتفعت أسهم 116 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 104، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، ومسك، وتشب، وأنعام القابضة، وزجاج، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سلامة، وأسترا الصناعية، وبدجت السعودية، والفخارية، وجمجوم فارما، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 25309 نقطة، وبتداولات بلغت 29.846 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.464 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.501 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 42 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 29، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.