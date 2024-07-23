إب..مليشيا الحوثي تختطف مصوراً وتنقله إلى سجونها بالحوبان

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، لليوم الرابع على التوالي، اختطاف مصور من أبناء محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اختطفت قبل ثلاثة أيام المصور (جهاد الحميدي) مع سائق دراجة نارية يُدعى هشام غالب، من نقطة تفتيش في نقيل "العبري" بعزلة الأفيوش في مديرية مذيخرة (جنوب غرب إب)، ونقلتهما إلى سجن الصالح بالحوبان، شرق تعز.



وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي أفرجت اليوم عن السائق (هشام)، فيما أبقت على المصور الحميدي.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا قامت باختطاف المصور "جهاد" بسبب امتلاكه "دورن" للتصوير ووجهت له تُهما بتصوير مواقع عسكرية.



يذكر أن الحميدي المنحدر من عزلة السارة في مديرية العدين بمحافظة إب، يعمل في مجال التصوير بهدف الترويج السياحي، كما يقوم بتغطية الفعاليات المجتمعية المختلفة، ويزاول مهامه بعلم من سلطات المليشيا.

