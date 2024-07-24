شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية محافظ محافظة المهرة.. افتتاح مشروع تعزيز شبكة مياه شحوح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الغيضة / إعلام المؤسسة .

افتتح صباح اليوم الاثنين 22 / يوليو /2024م الاستاذ / سالم عبدالله نيمر الامين العام لمحافظة المهرة برفقة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس/ عوض قويزان و المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الاستاذ / علي حسن باشماخ مشروع تعزيز شبكة مياه شحوح - الغيضة اللذي يأتي برعاية من محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد علي ياسر وبتمويل من مؤسسة صلة للتنمية بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمهرة.

وفي المحفل الذي حضره مديري مؤسسات المياه وهيئة مياه الريف والشؤون الاجتماعية ومدير عام مديرية الغيضة ؛ رحب الأستاذ أبوبكر بن بريك المدير التنفيذي لمؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية بالحاضرين شاكرا لهم حضورهم لافتتاح المشروع الذي يستفيد منه قرابة 6 الاف مستفيد وبمسار يمتد ل: 2.4 كيلو متر مربع .

وأوضح المهندس طارق الكندي نائب مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمهرة خط سير الانابيب 2400 متر 1800 متر قطر 6 بوصة و 600 متر قطر 4 بوصة مؤكد أن التوريدات المستخدمة حسب المواصفات المعتمدة وبإشراف مهندسي مؤسسة المياه .

واعرب أمين عام محافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر عن شكره لمؤسسة صلة ومؤسسة السبيل على هذا التدخل ومشيراً إلى ان السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عون لهم وستساهم وتقدم كافة التسهيلات في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية.

وفي تصريح للمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي باشماخ أشار إلى أن المشروع سيخدم شريحة غير عادية حيث أن المنطقة في تزايد سكاني وان المنطقة في احتياج كبير لتعزيز الأمن المائي وتعزيز الشبكات الرئيسية والفرعية وسرد تدخلات المؤسسة في مختلف قطاعات العمل الانساني في محافظة المهرة ومن بينها المياه .

وأعرب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمهرة الأستاذ فائز بلحاف عن سعادته بإفتتاح هذا المشروع الذي طالب به المواطنين كثيرا مؤكداً دور وريادة مؤسسة صلة ودعمها المستدام في التدخلات التنموية .

وأضاف مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمهرة الأستاذ مطر كده أن هذا المشروع يخفف المعاناه عن السكان ويسهل وصول المياه إليهم ويعزز قوة ضخ المياه ويحسن فرص حصول القاطنين على كميات كافية ومأمونة من المياه .

حضر الافتتاح مدير إدارة المياه والبيئة بمؤسسة صلة د. عمر باجبع ورئيس مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية الأستاذ سالم السقاف و الأستاذ عادل مسن نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة وجمع غفير من المستفيدين.