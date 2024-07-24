شكرا لبحثكم عن خبر جامعة الجند تعلن عن وظائف أكاديمية في تخصصات مختلفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت إدارة الموارد البشرية في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، يوم أمس عبر منصات الجامعة عن فرص وظيفية أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه والماجستير في مجالات علمية متعددة، للعام الجامعي 2024-2025م.

وأشار الإعلان إلى فتح باب التقديم للوظائف من تاريخ 24 يوليو حتى 10 أغسطس 2024م ، لافتاً إلى أن تقديم الملفات سيكون عبر إدارة الموارد البشرية بالجامعة، أو الإرسال عبر رابط التقديم بالموقع الإلكتروني https://just.edu.ye/ar/careers

أو عبر إيميل الموارد البشرية [email protected] أو على الواتس الخاص بالإدارة رقم 776396567 .

نورد لكم نسخة من الإعلان الذي يتضمن التخصصات المطلوبة، والدرجة المحددة قرين كل تخصص، مع الشروط المطلوبة في الراغبين بالتقديم، ونتمنى لكم التوفيق.

وتتميز جامعة الجند بجودة الأداء الأكاديمي والذي ينعكس من خلال اعلانات التوظيف السنوية، وعدد المثبتين من حملة الشهادات العليا، في إطار الكادر الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.