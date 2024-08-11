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عدن - ياسمين التهامي - بدون تعب ولا هدر للمال.. طريقة زراعة القرنفل في البيت بخطوات احترافية وبأقل التكاليف!



يعتبر القرنفل من أهم المكونات والمواد الغذائية الطبيعية ويعتبر من أفضل أنواع الأعشاب التي يمكن أن تستخدم للتخلص من الكثير من المشكلات الصحية، ولذلك تحرص كل ربات البيوت على ضرورة توفره في المنزل ونتعرف من خلال هذا المقال على كيفية زراعة القرنفل وأهم خطوات الزراعة والمتطلبات الأساسية حتى يمكن تجهيز واحد من أهم الأعشاب الطبيعية التي من الممكن أن تستخدم في الكثير من الأغراض الصحية أو الطبية ورعاية بعض المرضى بأنواع العدوى

زراعة القرنفل في البيت لا بد وأن تتوفر بعض المواد التي تسهل من زراعة القرنفل في المنزل، حيث يعتبر هذا المكون الطبيعي من أفضل المكونات التي من الممكن أن تستعمل لحماية الجسم من العدوى، وإليكم أهم متطلبات زراعة هذا النبات في البيت.أهم المتطلبات الأساسية لزراعة القرنفل القرنفل واحد من بين أفضل الثمار التي يمكن أن نقوم بزراعتها في المنزل وجميع متطلباته من الممكن توفرها في البيت بسهولة وتلك المستلزمات نذكرها متمثلة في الآتي:

بذور قرنفل أو شتلات. أشجار القرنفل في حاجة إلى تربة تكون غنية بالمواد العضوية التي تغذي النبات أثناء الزراعة.

الماء فبدون الماء لن يحيا النبات ويجب أن يتم ري القرنفل بصفة مستمرة، وتكون التربة دائما رطبة. كميه ملائمة من السماد العضوي وتكون محتوية على كم ملائم من اليوريا. مكان ملائم للزراعة تكون حرارته ما بين حوالي 20 إلى 25 وحتى 30 درجة. خطوات زراعة القرنفل من الممكن أن تقومي بعدة خطوات بسيطة لكي تتم عملية زراعة القرنفل، وتتمثل فيما يلي:

حضري إصيص مناسب للزراعة ومن ثم ضعي فيه التربة، وبذور القرنفل، ثم قومي بتغطيته بالسماد والتربة بكمية مناسبة.

يتم ري القرنفل باستمرار بكمية بسيطة من الماء. يوضع الإصيص المحتوي على بذور القرنفل المزروعة في مكان حرارته ملائمة.

يجب التأكد من نظافة المكان الذي سيوضع فيه الإصيص وأنه بعيد تماما عن أي آفات أو حشرات. أهمية تناول القرنفل وفوائده القرنفل يعمل كمضاد حيوي ويقي من الإصابة بالعدوى، كما أنه من بين المواد الطبيعية المسكنة للألم، ويعمل على تقوية جهاز المناعي