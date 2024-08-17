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عدن - ياسمين التهامي - سعودية عشرينة تروي تجربتها: بعد شهر كامل من شرب ماء الكركم لاحظت هذا يظهر على جسدي..!

الكركم أو العقدة الصفراء هو تابل يستخدم كثيرًا في الحضارات األسيوية، وهو أحد مكونات الكاري. إنه يعطي الطعم واللون لمختلف األطباق، ولديه أيضًا خصائص مهمة مضادة لألكسدة، مضادة لاللتهاب، مضادة للسرطان ومضادة للكآبة. سنشرح لكم اليوم من كله لك ما هي فوائده وبأي طريقة تستطيعون إدخاله في طعامكم يوميًا، مثًال في تحضير وصفات مبتكرة ولذيذة ترضي أذواق كل الناس.الكركم : خصائصه المضادة لأللم والمضادة للسرطان الكركم هو من نفس عائلة الزنجبيل.

الجزء المستخدم من أجل خصائصه الطبية هو الجذر. لكن إذا لم يكن الطبخ من هواياتكم، يمكنكم إن تمزجوه مع الماء الدافئ وتشربوه صباحًا على الريق. سنقدم إليكم فيما يلي 8 أسباب تجعلكم تبدأون بتناول ماء الكركم الساخن ابتداًء من اليوم :يحارب االلتهاب يرتبط االلتهاب المزمن في الجسم ببعض المشاكل الصحية الخطيرة، بما فيها التهاب المفاصل، عسر الهضم، وحتى السرطان. من جهة أخرى، تبين في الحد من هذا النوع من االلتهاب، وهو يعطي نتائج أفضل من األدوية المضادة لاللتهابات. أن الكركمين فعال جدًا 2 .

يحمي الدماغ تم تحديد وجود مستويات متزايدة من هورمون النمو BDNF كواحد من أسباب الخرف ومرض ألزهايمر. لكن الكركمين يمكن أن يحّد بفعالية من هذا الهورمون ويساعد الدماغ بهذه الطريقة على العمل بشكل صحيح.

3 .يحارب السرطان الكركمين غني بمضادات األكسدة القوية، وهذا ما يجعل منه أداة فعالة مضادة للسرطان. 4 .يحّسن الهضم . سعودية بعمر الزهور.. شربلكن إذا لم يكن الطبخ من هواياتكم، يمكنكم إن تمزجوه مع الماء الدافئ وتشربوه صباحًا على الريق. سنقدم إليكم فيما يلي 8 أسباب تجعلكم تبدأون بتناول ماء الكركم الساخن ابتداًء من اليوم :يحارب االلتهاب يرتبط االلتهاب المزمن في الجسم ببعض المشاكل الصحية الخطيرة، بما فيها التهاب المفاصل، عسر الهضم، وحتى السرطان.

من جهة أخرى، تبين في الحد من هذا النوع من االلتهاب، وهو يعطي نتائج أفضل من األدوية المضادة لاللتهابات. أن الكركمين فعال جدًا 2 . يحمي الدماغ تم تحديد وجود مستويات متزايدة من هورمون النمو BDNF كواحد من أسباب الخرف ومرض ألزهايمر. لكن الكركمين يمكن أن يحّد بفعالية من هذا الهورمون ويساعد الدماغ بهذه الطريقة على العمل بشكل صحيح. 3 .يحارب السرطان الكركمين غني بمضادات األكسدة القوية، وهذا ما يجعل منه أداة فعالة مضادة للسرطان. 4 .يحّسن الهضم . .ت ماء الكركم كل صباح لمدة شهر كامل وأطباقكم المفضلة.