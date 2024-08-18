شكرا لقرائتكم خبر عن جريمه في عزله وتير جبل صبر محافظه تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف النشاط الحقوقي والشخصيه الاجتماعيه الشيخ /فتح عبدالله الحمادي شيخ عزله وتير بقرار وحكومه صنعاء عن جريمة بشعة ارتكبها أحد أدعياء الطب في منطقة وتير مديرية المسراخ جبل صبر الواقعة في المناطق المحتلة بمحافظة تعز وتساءل ماذ يحدث في مركز وتير الصحي في مديرية مشرعة وحدنان عزله وتير محافظه تعز....اين دور مدير مكتب الصحة

وأشار إلى أنه في يوم الجمعة من تاريخ 2024/8/8م أصيب الولد عثمان عزت عبدالغني أحمد عثمان . بمرض الحمة وتم إسعافة إلي الوحدة الصحية التابعة لعزلة وتير. وقام باستقبال المريض الدكتور عبدالله الزبيدي في العيادة الخاصة في بيتة وقام باجراء مهمتة الفاشلة ولا اخلاقية بوضع فراشة (الكيلونة) على الطفل عثمان عزت وقام بتركيب المغذيات وضرب الإبر القاتلة السامة الذي تسببت أثارها بورم وبقع سوداء على يد الطفل المذكور وتم إعادة الطفل في نفس اليوم الى الدكتور نفسة فتحدث مع أم المريض بفلسفتة الزائده والكاذبة اقنع أم الطفل أنه بيزول ولن يصيبة شي فقامت الأم بالعودة إلى بيتها وما زال الطفل يتألم حتى اليوم

فمن يحاسب مثل هؤلاء ؟