شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط امن بهذه المحافظة يبتز الفتيات ويستلم أموال طائلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف الخبير اليمني في مجال الأمن الرقمي، مختار عبد المعز عن قيام ضابط من إدارة أمن مديرية الخبت بمحافظة المحويت بابتزاز الفيتات وقال المعز في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ضابط من إدارة أمن مديرية الخبت بالمحويت، يقوم باستقبال شكاوي الابتزاز ويرجع يبتز البنات هو ويستلم أموال طائلة، واللي ماتقدرش تدفع يرجع يوظفها تصور بنات وترسل له.. واختتم بالقول: نسخة من التحية للسلطات في صنعاء.. معنا كافة الادلة اللي تدينه وسيتم نشرها بإذن الله تباعات مع صورته وصورة مستلمي الحوالات ايضا.. عدن - ياسمين التهامي - ف الخبير اليمني في مجال الأمن الرقمي، مختار عبد المعز عن قيام ضابط من إدارة أمن مديرية الخبت بمحافظة المحويت بابتزاز الفيتات وقال المعز في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ضابط من إدارة أمن مديرية الخبت بالمحويت، يقوم باستقبال شكاوي الابتزاز ويرجع يبتز البنات هو ويستلم أموال طائلة، واللي ماتقدرش تدفع يرجع يوظفها تصور بنات وترسل له.. واختتم بالقول: نسخة من التحية للسلطات في صنعاء.. معنا كافة الادلة اللي تدينه وسيتم نشرها بإذن الله تباعات مع صورته وصورة مستلمي الحوالات ايضا..

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