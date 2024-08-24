شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي نرجوك الا تصدق ما ستراه !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اليوم مثلا كانت هناك حملة في جميع مديريات المدينة من أجل حضورك أنت وليس من أجل المدينة والمواطنين ! حملة نفاق !

اليوم تم جرف بسطات الباعة المتجولين واصحاب البسطات المتواجدين منذ سنوات تم جرفهم من أجلك وليس من أجل المدينة والمواطنين !

تم نزول كل مسئولي المديريات من أجلك أنت وعادة لا نرأهم الا فيما يرتبط بمصالحهم ! يجملون القبيح من اجل قدومك وليس من اجل المدينة والمواطنين !

كنا نتمنى ان تشاهد المدينة المكتظة بشكلها الذي اعتدناه يومياً

زحام يقتل المدينة !

درجات نارية تغلق الشوارع الرئيسية والفرعية والازقة ويشوهون المنظر العام والسمعة !

القمامة المنتشرة على امتار تسد الازقة والحارات والروائح التي تمتد إلى الشوارع المحيطة !

باعة القات خاصة في منطقة المركزي الذي لايتسع السير فيه الا لسيارة واحدة في غير اوقات الزحام ما بالك في اوقات الذروة ! وكذلك باعة الخضرة في ذات المنطقة منذ الصباح الباكر.

اسواق القات بروادها المتلونين والمفصعين تتواجد امام مدراس الفتيات والصغار بكل بجاحة ولا مسئولية او رقابة او رادع !؟

سوق القبة الذي تنتشر فيه الاكياس البلاستيكية التي تلوث البيئة ومثله سوق الوليد ! هل سيتم اخراج هذه الاسواق إلى اماكن اخرى بعيدة مراعاة للمواطنين الذين يرفضون هذا المنظر ؟

الزي العسكري الذي يرتديه الصغير والكبير العسكري وغيره حتى الاطفال والمجانين !؟

رجال المرور اليوم انتشروا وتم ضبط حركة السير على غير المعتاد حيث اعتدنا تداخل السائقين في خطوط غير خطوطهم بسبب رجال المرور انفسهم من أجلك تم ضبط الخطوط وليس من أجل المدينة والمواطنين !

هل ستمر من باب موسى وباب الكبير لتشاهد ان المحلات اصبحت مغلقة بسبب اصحاب الخضرة ممن امتدت بسطته إلى الشارع الرئيس ! هل سيمر موكبك من شارع 26 سبتمبر لتشاهد الحفر التي تعرقل حركة السير ، هل ستمر من شارع المرور حيث افتتحوا الخط المغلق من أجلك وليس من أجل المواطن !؟

هل شاهدت الاكشاك في سور مستشفى الثورة وفي اسوار جهات كثيرة خاصة المدارس الحكومية والشوارع الرئيسية بغير وجه قانوني جعل المنظر العام قبيحا جدا واكثر عشوائية وقروية ؟!

اتمنى ان تزور المستشفيات لتشاهد بام عينيك الاسعار التي ترهق المواطن واصبحت تتساوى مع المستشفيات الخاصة وغياب الادوية المجانية الممنوحة لاصحاب الامراض المزمنة !؟

ان تدخل مدرسة حكومية مع بداية العام الدراسي وترى عدم توفر الكادر التعليمي الغائب نظرا لحالة التسيب التربوي الذي اوصل رواتب المدرسين إليهم في حين انهم لا يقومون بعملهم ومن يقوم بعملهم متطوعون بالمجان هل ستحاسب مكتب التربية على صرف رواتب لمن لا يعمل وليس بنازح اصلا وموجود في المدينة !؟

اتمنى ان تزور منطقة المركزي وان تأمر باعادة كشك المركزي الذي كان قبلة للمثقفين والنخبة لصاحبه محمد شرف القدسي فوجود مكتبة سيزين المكان اكثر من بائع بطاط مع احترامنا لهذا البائع فالمكتبة ارتبطت باجيال وكانت تجذب الجميع ممن ينتظرون اعادتها بعد تجاهل وتعند مستمر حتى اللحظة ممن سيكذبون عليك عند قدومك !

ان تزور نادي الصقر النموذجي والصحة لتعيد للاول حقه المحتل والمسلوب وتعطي الثاني فرصة للعيش والتواجد بقوة كغيره من الأندية ! ان تزور النادي الأهلي لترى ان وزارة الشباب والرياضة ما زالت منذ ما يقارب العام تعده بتعشيب ملعبه الاسمنتي وما زال الوعد قائما ولم ينفذ وان تعمل على حل مشكلته مع المتنفذين الذي احتلوا محلاته الاستثمارية ؟

هل ستكون الشوارع معبدة ومستوية من بعد زيارتك وتعود خدمة المياه إلى المنازل لان الشارع يتسآل اين المليارات العشرة للخلية الانسانية الاماراتية التي وعدت ان تعيد المياه ولم تعد منذ اكثر من عام او اثنين علما اننا نشاهد حفريات من شركات مدعومة من كويت المحبة والخير والسلام !؟ هل ستعود الكهرباء لان التجارية لصوصية في اوضح صورة وبالذكاء الاصطناعي بدعم القوة والبارود !

هل سيكون من زيارتك لمسة كي لا نشاهد السلاح على ظهر كل مواطن يخيف به عباد الله حتى بائع القات مسلح ! سائق الحافلة والدراجة النارية وامام المسجد والمحبب كذلك وغيرهم الكثير ممن يظهر اسلحته باكثر من نوع ولون ووزن !!؟ أين ذهبت المدنية من المدينة الفاضلة .

هناك امال معلقة بك يا فخامة الرئيس لكن لا تصدق ما فعله المسئولون اليوم من اجلك بل حاسبهم لانهم يكذبون عليك مثلما يكذبون علينا كلما شرقت شمس وغربت .. أنت أمل الجميع