شكرا لبحثكم عن خبر قيادات كاك بنك تعزي بوفاة خالد إبراهيم زكريا عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعثت قيادة بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك»،

ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الاستاذ/ حاشد الهمداني، ونوابه وكافة منتسبي البنك في الإدارة العامة عدن وفروعه بالمحافظات، بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى اسرة وأقارب وأصدقاء الفقيد "خالد إبراهيم زكريا" عضو مجلس إدارة البنك المركزي، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين بدولة مصر الشقيقة، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني، والنجاحات والانجازات المعتبرة.

وبهذا المصاب الجلل الذي غيب أحد رجالات البنك المركزي والتي مازالت في عز عطاءاتها،عبر الرئيس التنفيذي لكاك بنك،عن عميق حزنه وصادق مواساته، إلى أسرة وأقارب الفقيد الراحل، وكل أصدقائه ومحبيه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلحقه بالصديقين ويلهم اهله وذويه وأقربائه جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون