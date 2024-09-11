شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء: نوراء الجروب تكشف الفضائح الجنسية لعقال الحارات الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في تصريحات قوية، اتهمت الناشطة السياسية نورا الجروي عدداً كبيراً من عقال الحارات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بالتحول إلى بلاطجة وسرقة وفساد وابتزاز وتحرش بالنساء.

وأكدت الجروي أن منظمتها وثقت مئات الشهادات لنساء تعرضن للسلطوية والتحرش والابتزاز من قبل بعض العقال الذين يساومون النساء على تقديم الخدمات الأساسية لهن، مثل الغاز والخدمات الإنسانية، مقابل استجابتهن لمطالبهن غير المشروعة.

وأضافت الجروي أن جماعة الحوثي تمكنت من نشر قيمها السلبية وسلطويتها في المجتمع، مما أدى إلى تحول الكثير من الأشخاص الذين كانوا يظهرون بمظهر مختلف إلى ممارسة سلوكيات عنيفة ضد النساء، مشيرةً إلى أن هذه الجماعة عكست قذارتها على المجتمع.

وتضامنت الجروي مع الناشطة سمية العاضي، معبرةً عن أسفها لمقتل زوجة العاقل التي كانت ضحية لزوج متحرش وعصابة قذرة استخدمتها لتصفية حساباتهم مع سمية.

وتساءلت الجروي مخاطبة العقال المتحرشين: "هل تعلمتم الدرس مما حدث أم أنكم تريدون أن تشهر النساء أسلحتهن ويدافعن عن أنفسهن؟".

وختمت الجروي تصريحاتها بالتعبير عن تضامنها مع النساء ولعنتها للرجال الذين خذلوهن.