شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين ومدحت العدل ومحمد وخالد دياب.. تعرف على ضيوف مشروع كاستنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الصفحة الرسمية لمشروع "كاستنج" تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب التمثيلية، الشكر لضيوف المشروع اللذين شاركوا فى تدريب وتقييم المواهب، حيث نشرت الصفحة عبر فيس بوك، صوراً للضيوف لتوجه لهم الشكر، وضمت قائمة الحضور كلا من: المطربة ومدربة الصوت ايمان يونس، والمخرج والمؤلف خالد دياب، و المنتج والسيناريست محمد حفظي، و الفنان رامي لينر.

كما ضمت القائمة كلا من: المنتج والمؤلف والشاعر الدكتور مدحت العدل، و المخرج محمد دياب، و المخرج محمد شاكر خضير، و المخرج كريم الشناوي، و المخرج تامر مهدي، و الممثل والمخرج لوك لينر، و الفنان أحمد أمين، و الكاتب والسيناريست تامر حبيب، و الفنان عمرو وهبة، والمنتج هشام جمال.

مشروع كاستنج هو مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية ويشهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية، ويقوم بالإشراف عليه المخرج عمرو سلامة.



المنتج والمخرج هشام جمال



الفنان عمرو وهبة



الكاتب والسيناريست تامر حبيب



الفنان أحمد أمين



الممثل والمخرج لوك لينر



المخرج تامر مهدي



المخرج كريم الشناوي



المخرج محمد شاكر خضير



المخرج محمد دياب



المنتج والمؤلف والشاعر الدكتور مدحت العدل



الفنان رامي لينز



المنتج والسيناريست محمد حفظي



المخرج والمؤلف خالد دياب