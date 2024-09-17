شكرا لقرائتكم خبر عن كيسيا لويس إيفانز تنضم لمسلسل باراموانت الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة كيسيا لويس إيفانز، إلى فريق عمل المسلسل الكوميدي الجديد Crutch بقيادة المخرج تاركي مورجان، والمقرر أن يعرض على منصة Paramount+، وهو فرع من المسلسل الكوميدي الطويل The Neighborhood على قناة CBS، والذي بدأ التصوير في نيويورك.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن مسلسل Crutch تم تطويره بواسطة أوين سميث، الذي سيعمل كمدير للعرض، ويركز على فرانسوا "فرانك" كراتشفيلد (مورجان)، الملقب بـ "كراتش"، وهو مالك متجر وقح ولكنه محبوب في هارلم، ينقلب عالمه رأسًا على عقب عندما يعود ابنه المتكبر (جيرماين فاولر) وابنته (أدريانا ميتشل) إلى منزل العائلة.

وعلى سياق آخر، طرحت شبكة Paramount بلس فيديو ترويجى منذ اسابيع قليلة للموسم الثانى من مسلسل Tulsa King الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى سيلفستر ستالون المرشح لجائزة الأوسكار، وذلك بعد طرح الموسم الأول من السلسلة فى نوفمبر من عام 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وكشف الفيديو الذى وصلت مدته إلى أكثر من دقيقتين عن لقطات تشويقية للعمل.

يدور مسلسل Tulsa King حول زعيم مافيا نيويورك كابو دوايت "الجنرال" مانفريدي (ستالون)، مباشرة بعد إطلاق سراحه من السجن بعد 25 عامًا ونفيه رئيسه بشكل غير رسمي لإنشاء متجر في تولسا، وبالتالي يبدأ دوايت ببطء "طاقم" من مجموعة من الشخصيات غير المتوقعة، لمساعدته على إنشاء إمبراطورية إجرامية جديدة في مكان قد يكون كوكبًا آخر بالنسبة له.