شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنسق مع المحليات لمواجهة سرقات التيار من أعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة غير مسئولة عن أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع، مؤكدا أن أعمدة الإنارة تتبع أجهزة المحليات بالدولة وهناك آلية للمحاسبة على إنارة الشوارع بين وزارة الكهرباء والمحليات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جارى التنسيق مع أجهزة المحليات لمواجهة سارقى التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة، موضحا أن فرق الضبطية القضائية بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تكثف من حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي و تحرير محاضر ضدهم ولكن سرقات التيار من أعمدة الإنارة ليست من اختصاص الوزارة وشركاتها التابعة.

وقال المصدر إن أى مواطن سيحصل على وصلة غير قانونية سيعرض نفسه لدفع غرامة مالية ضخمة أضعاف قيمة الاحمال الفعلية التى حصل عليها بطريقة غير شرعية ، موضحا أن تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي هدفه الأول الحفاظ على سلامة المواطنين و ثانياً سلامة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن سرقات التيار الكهربائي تتسبب فى حرائق نتيجة احتمال حدوث ماس كهربائي وخاصة خلال أشهر الصيف بسبب تحميل أحمال زائدة على الشبكة بدون تخطيط وهو ما يعرض بعض الخطوط الانصهار، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على استقرار الشبكة بشكل عام وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص.